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ВМС США будут искать подводные лодки при помощи генетически модифицированных бактерий

Среда, 19 Декабря 2018 16:03
ВМС США будут искать подводные лодки при помощи генетически модифицированных бактерий Фото из открытых источников

Сотрудничающие с Военно-морскими силами Соединенных Штатов Америки биологи работают над созданием генетически модифицированных микроорганизмов, которые будут выдавать присутствие вражеских подводных лодок и кораблей.

 

На программу, реализуемую учеными из исследовательской лаборатории американских ВМС (Naval Research Laboratory), уже выделено сорок пять миллионов долларов, то есть, речь идет о весьма серьезной инициативе.

 

"В рамках проекта осуществляется модификация геномов широко распространенных в океане бактерий и одноклеточных водорослей. Это, например, Marinobacter. Исследования показали, что этих микроорганизмов можно заставить реагировать на вещества, обнаруживаемые в воде рядом с кораблями и подводными лодками. Это химические соединения, содержащиеся в выхлопах дизельных двигателей, частицы металла, а так далее — военные корабли оставляют очень заметный для бактерий след в морских экосистемах", — говорит Сара Глейвен, сотрудница Naval Research Laboratory.

 

Фиксируя в воде определенные химические вещества, бактерии Marinobacter будут выкачивать из клеток электроны, которые будут регистрироваться специальными подводными дронами, сообщающими американским ВМС об обнаруженных угрозах.

 

Звучит как фантастика, однако эксперты говорят, что ВМС США давно работают в этом направлении и достигли некоторых успехов, так что подобные проекты обладают большим будущим.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости ГМО
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