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Обнаружены загадочные родственники вымерших рыжих волков

Среда, 19 Декабря 2018 15:29
Обнаружены загадочные родственники вымерших рыжих волков Фото из открытых источников

Рыжие волки были официально объявлены вымершими около сорока лет назад, однако слухи о том, что похожие на них животные до сих пор встречаются на территории Техаса, появляются регулярно. Биологи из США, тем временем, обнаружили диких собак, в геноме у которых полно сходств с ДНК вымершего в природе волка.

 

Красный (или рыжий) волк (Canis rufus) — ближайший родственник серого волка (Canis lupus). Когда-то этих хищников можно было встретить на юго-востоке Соединенных Штатов Америки, однако в результате человеческой деятельности рыжие волки полностью исчезли из дикой природы.

 

Сейчас в мире есть несколько сотен особей Canis rufus, которых с переменным успехом пытаются реинтегрировать в дикую природу.

 

Слухи о разгуливающих на воле красных волках, то и дело появляющиеся в информационном пространстве США, вынудили Бриджет фон Хольдт, эколога из Принстонского университета, заняться изучением ситуации. Хольдт исследовала биологические образцы, добытые биологом Роном Вутеном, и сделала удивительные выводы — оказалось, что популяция диких собак, живущая на острове Галвестон, обладает частью генов Canis rufus.

 

"У этих диких собак есть гены, которые были у живших на воле рыжих волков, но не сохранились у животных, содержащихся в неволе. И это просто невероятно!", — отмечает Хольдт, добавляя, что собранный генетический материал нуждается в дополнительных исследованиях.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Вымершие животные
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