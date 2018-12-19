Ученые создали желудочный имплантат для похудения

Фото из открытых источников

Созданный учеными из США и Китая имплантат, предназначенный для желудка, реагирует на сокращения его стенок и посылает специальные сигналы в мозг. Технология, по данным издания Nature Communication, позволяет устранить переедание и снизить массу тела.

Сенсор-имплантат уже был протестирован в ходе опыта с участием лабораторных крыс. Страдавшие от ожирения животные снизили свой вес в среднем на сорок процентов за двенадцать недель.

Имплантат передает сигналы в мозг при помощи электрической стимуляции блуждающего нерва, который является функциональным проводником между мыслительным органом и телом. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило терапию, основанную на электростимуляции блуждающего нерва, в 2015 году, так что речь идет о безопасном воздействии.

"Когда желудок наполняется едой, то частота и сила сокращений его стенок увеличивается. При этом, сигнал о том, что в желудке есть еда, попадает в мозг не сразу, а только после того, как количество еды достигает какого-то минимального уровня. В случаях, когда речь идет о большом желудке человека с ожирением, тут кроется проблема, которую успешно решает наш имплантат", — говорит биоинженер Гуан Яо из Висконсинского университета в Мэдисоне, один из разработчиков технологии.

Впереди — тестирование сенсора-имплантата на людях, а затем появление уникального устройства в обыденной жизни.