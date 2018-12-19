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Эксперты выяснили, когда остановится Земля

Среда, 19 Декабря 2018 10:32
Эксперты выяснили, когда остановится Земля Фото из открытых источников

Вращение нашей планеты вокруг своей оси воспринимается как нечто само-собой разумеющееся, но это, по словам ученых, динамический процесс, который постоянно меняется. Земля постепенно замедляет свое вращение, и, если ничего не изменится, полностью остановится примерно через два триллиона лет.

 

Правда, прежде чем это произойдет, закончится жизненный цикл Солнца, так что наша планета или вообще перестанет существовать, или превратится в выжженную предсмертной агонией звезды пустыню, которой будет особенно-то без разницы, вращаться или нет.

 

Но если предположить, что Земля перестанет вращаться вокруг оси, например, завтра, то мы бы стали свидетелями удивительных климатических трансформаций.

 

Засушливые регионы, где сейчас расположены крупнейшие пустыни, стали бы цветущими оазисами, а влажные тропические леса, наоборот, превратились бы в пустыни.

 

Возникли бы новые океанские течения (и, соответственно, исчезли бы старые), где-то начался бы локальный ледниковый период, который продолжался бы тысячи или даже десятки тысяч лет, а где-то, наоборот, потеплело бы, и так далее.

 

В целом, если остановить вращение Земли, то климат изменится самым радикальным образом. Поэтому будем надеяться, что Земля все-таки продолжит вращаться в обозримом и необозримом будущем, ведь ей, в конце концов, нетрудно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Земля
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