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Нейросеть научили генерировать человеческие лица

Среда, 19 Декабря 2018 10:17
Нейросеть научили генерировать человеческие лица Фото из открытых источников

Американская компания NVIDIA все чаще упоминается не как разработчик видеочипов, а как создатель инновационных технических решений для искусственного интеллекта. Очередная разработка NVIDIA в этой области представляет собой технологию, позволяющую генерировать реалистичные изображения несуществующих в реальности человеческих лиц.

 

Алгоритм, лежащий в основе технологии, называется A Style Based Architecture for Generative Adversarial Networks, или сокращенно SBAfGAN.

 

Создатели SBAfGAN говорят, что алгоритм может генерировать не только лица, но технология разрабатывалась именно с таким прицелом, так что оптимальное ее использование — создание лиц.

 

"Мы "скормили" нейронной сети библиотеки с изображениями человеческих лиц и получили обученную сеть, способную создавать лица по своему усмотрению, руководствуясь при этом общими правилами, заданными заранее", — рассказывает Теро Каррас, один из создателей технологии.

 

Для того, чтобы наглядно оценить возможности новой технологии NVIDIA, посмотрите видеоролик ниже. Видео получилось довольно-таки впечатляющим — особенно если постоянно помнить, что представленные в нем люди — это результат "фантазии" ИИ.

 

В общем, искусственный интеллект, как видим, развивается очень и очень стремительно, и, соответственно, будущее (светлое и оптимистичное, конечно же) приближается семимильными шагами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости нейросети
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