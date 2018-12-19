Школьники из Москвы совершили открытие сверхновой звезды

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Ученики из расположенного в Москве центра «На Донской» отметились знаковым открытием — они «поймали» сверхновую звезду. Их достижение тем ценно, что один из школьников стал самым молодым первооткрывателем сверхновой в истории — речь идет о 9-летнем Диего Фернандесе Ортисе.

По словам руководителя группы Дениса Денисенко, ежегодно во всем мире открывается порядка трехсот сверхновых звезд, которые обладают такой же яркостью. Но нынешнее событие уникально тем, что это первое в истории открытие сверхновой, которое сделали столичные школьники. Эта звезда была названа PSN-DNTTM, а также получила номер в каталоге — 2018JGQ.

Как заявил глава московского Депобразования Исаак Калина, система столичного дополнительного образования нацелена на то, чтобы местные школьники становились профессионалами будущего. Нынешнее подрастающее поколение нуждается в технологических умениях, — подчеркнул министр.