Журнал Nature назвал 10 людей года в сфере науки

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Цзянькуй Хэ, ученый из Китая, создавший первых в мире детей с измененным геномом, стал одним из десяти людей года по версии авторитетного научного издания Nature. Кроме Хэ, в список попали исследователи климата, специалисты в области палеогенетики, борцы с пластиковым мусором, и другие — полный перечень опубликован на сайте журнала.

Китайский генетик, нарушивший, как считается, принципы этики, которых неплохо бы придерживаться при проведении экспериментов по редактированию ДНК, претендует на роль антигероя, который традиционно присутствует в списках людей года по версии Nature.

Еще один генетик в списке (точнее говоря — палеогенетик) — Вивьен Слон — получила признание благодаря открытию, которое она сделала при анализе генетического материала из Денисовой пещеры. Кости ребенка, которые изучила Слон, принадлежали доисторической девочке-подростку, мать которой была неандертальцем, а отец — денисовцем.

Физику по имени Юань Цао всего двадцать один год, а он уже смог создать сверхпроводник на основе двуслойного графена. Коллега Цао, эксперт по физике полимеров Джесс Уэйд, в это время правила сотни статей в Википедии, пытаясь исправить гендерное неравенство в науке. Неравенство, судя по всему, так просто не исправишь, но за свои старания Уэйд удостоилась места в почетном списке.

За анализ данных, полученных при помощи орбитального телескопа Гайя, отметили астронома Энтони Брауа, а японского коллегу Брауа, Макото Йосикава, добавили в список за руководство космической миссией "Хаябуса-2", запущенной для изучения астероида Рюгу.