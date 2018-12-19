Учёные изучили эффект «иллюзии контроля»

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Когнитивному искажению под названием "иллюзия контроля" посвящено множество старых и новых исследований, но от этого оно не становится менее заслуживающим внимания — пишет блог издания N+1, где появился специальный материал о феномене.

Люди склонны к тотальному контролю, который проявляется не только в попытках управлять своими эмоциями, чувствами и действиями, но и охватывает внешние события, повлиять на которые возможно далеко не всегда. Тут-то и таится иллюзия, связанная с уверенностью в возможности контроля всех обстоятельств.

Простые эксперименты, осуществленные профессором психологии из Йельского университета (США) Эллен Лангер еще в семидесятых годах прошлого столетия, показали, например, что люди гораздо сильнее ценят лотерейные билеты, которые они выбрали сами из нескольких, чем те, которые им выдали. Это при том, что шанс выиграть в лотерею никак не зависит от способа получения билета.

"Люди абсолютно серьезно уверены в том, что могут контролировать многие внешние обстоятельства, которые на самом деле контролировать невозможно. Для того, что возникла иллюзия контроля, достаточно, чтобы в ситуации были хоть какие-то факторы, которые можно контролировать", — писала Лангер.

Несмотря на некоторые потенциальные опасности иллюзии контроля, это когнитивное искажение считается положительным — например, людей, которые уверены в успехе даже в условиях постоянных неудач, ценят, например, на лидерских должностях.