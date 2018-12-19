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Причиной хронической усталости оказалась гиперактивная иммунная система

Среда, 19 Декабря 2018 08:16
Причиной хронической усталости оказалась гиперактивная иммунная система Фото из открытых источников

Эксперимент с участием пациентов, зараженных гепатитом C, показал, что синдром хронической усталости может провоцироваться чрезмерной активностью иммунной системы. Подробности опыта, произведенного учеными из британского Института психиатрии, психологии и нейронауки, были опубликованы в издании Psychoneuroendocrinology.

 

Синдром хронической усталости — таинственное заболевание, проявляющееся в виде постоянного утомления, не исчезающего даже после продолжительного отдыха. Природа болезни остается неизученной, и, соответственно, препаратов для ее эффективного лечения не существует.

 

В последние десятилетия считалось, что причины СХУ лежат в психологической плоскости, однако результаты исследования британских физиологов указывают на иммунитет, как на виновника синдрома.

 

"Мы провели эксперимент с участием пятидесяти пяти пациентов с хронической формой гепатита C. Их лечили интерфероном альфа — препаратом, который широко используется для терапии гепатита. Интерферон заставляет иммунную систему проявлять усиленную активность, как при атаке серьезной инфекцией. "Перегружаясь", иммунитет провоцирует постоянную усталость, напоминающую СХУ", — рассказывают авторы опыта.

 

Ученые отмечают, что доказательства причастности иммунитета к СХУ пока что косвенные — для получения прямых доказательств понадобятся дополнительные исследования.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Хроническая усталость
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