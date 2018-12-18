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По результатам конференции в РАН физики признали перспективность темы высоких разведений

Вторник, 18 Декабря 2018 21:00
По результатам конференции в РАН физики признали перспективность темы высоких разведений Фото из открытых источников

В стенах Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН 12 числа текущего месяца собралось свыше 100 отечественных физиков, химиков и биофизиков. Они приехали из разных субъектов РФ, чтобы принять участие в конференции на тему «Физика водных растворов» — это мероприятие фактически сняло негласное табу на обсуждение темы высоких разведений веществ. В рамках минувшего мероприятия его участники, в частности, ознакомились с десятью докладами о работах, которые проводят в разных институтах РФ. Об этом пишет «Комсомолка».

 

Во время конференции специалисты опровергли утверждения скептиков о том, что отсутствие молекул означает отсутствие материи. Их исследования доказывают, что в высокоразбавленных растворах нет «пустоты. Как отметили участники форума, воду или высокоразбавленные растворы следует считать не просто растворителями. Речь идет о сложной физической структуре, и есть различные направления для изучения такой структуры. Есть результаты, доказывающие, что физическое воздействие на воду сохраняется продолжительное время. 

 

Конференцию хотят сделать ежегодной, чтобы у молодых ученых была возможность обсуждать исследования в области высоких разведений.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Наука   Теги Новости
Интернет и СМИ
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