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Ученые создали первую съедобную вакцину для пчел

Вторник, 18 Декабря 2018 18:41
Ученые создали первую съедобную вакцину для пчел Фото из открытых источников

 В последнее время, из-за глобализации во всемирном масштабе происходят изменения во всех сферах жизнедеятельности человека. Данные изменения негативно влияют на популяцию насекомых-опылителей, что ведёт к повышению ценовой политики на продукты питания, а также к их нехватке.

 

Задумываясь о последствиях, учёные из Финляндии разработали вакцину, укрепляющую иммунитет пчелиного семейства.

 

Бытовало мнение, что вакцинировать насекомых не представляется возможным, опровергая это утверждение, удалось осуществить вакцинацию пчёл посредством приёма пищи. Что собой представляет этот процесс вакцинации?

 

В сладкую лепёшку добавляется лекарство, которая помещается в улей на десяток дней. Благодаря поеданию данной пищи, королева сможет передать своему потомству модифицированный белок, несущий информацию распознавания и противодействия американскому гнильцу.

 

По заверениям учёных данная вакцина выйдет на рынок в течении ближайших лет, пройдя испытания, в ходе которых будет доказано её полнейшая безопасность для пчёл, людей и окружающей среды.

 

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Дробин Кирилл Опубликовано в Наука   Теги Новости
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