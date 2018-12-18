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Космическое сообщество Galaktika обозначило планы по строительству города на орбите

Вторник, 18 Декабря 2018 15:15
Космическое сообщество Galaktika обозначило планы по строительству города на орбите Фото из открытых источников

18 декабря 2018 года состоится запуск интернет-платформы международного космического сообщества Galaktika. Платформа станет площадкой, объединяющей людей для работы над созданием первого города в космосе.

 

Galaktika — это совместная международная инициатива, которая позволит своим пользователям не только получать актуальную информацию о космосе и технологиях, но и вносить личный вклад в создание первого орбитального города — EFIR.  Работа международного космического сообщества нашла отклик среди инвесторов. Фонд Galaktika уже сумел привлечь к проекту строительства более 1,2 млн. долл. инвестиций.

 

В основу строительства города нового поколения заложен модульный принцип. Запуск первого модуля запланирован в 2035 г. Также настоящий проект орбитального поселения предполагает возведение города-прототипа в Сингапуре уже к 2022 г.

 

Основатель платформы Алия Прокофьева — президент и акционер частной космической компании «Галактика», раз-рабатывающей проекты в космической сфере, — так ком-ментирует идею создания интернет-площадки: «Сообщество Galaktika объединяет людей всего мира для реализации глобальной миссии: помочь жителям Земли перейти на более высокую ступень сознания, понять космические законы и принять их. Основная цель проекта — показать каждому человеку нашу планету из космоса и улучшить жизнь на планете через создание первого города на орбите. Участникам платформы будут доступны образовательные тренинги и семинары, а в апреле 2019 г. мы планируем провести встречу сообщества».

 

Помимо работы над созданием орбитального города EFIR, с января 2019 г. Galaktika собирается запустить несколько образовательных программ. В частности, детские просветительские программы, игровые курсы подготовки к путешествию в Дальний космос, а также лектории для взрослых.

 

«Технологии космоса далеки от тех представлений, которые мы имеем сегодня. Именно поэтому мы полагаем, что грядущие изменения и вовлечённость в них индивидуума позволят человечеству сделать решительный и осознанный шаг в будущее», — говорит Алия Прокофьева.

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Волкова Алена Опубликовано в Наука   Теги Новости Наука
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