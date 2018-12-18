Учёные отвергли возможность перемещений через червоточины

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Гипотетические червоточины (они же — кротовые норы) не могут использоваться в качестве порталов для мгновенного перемещения в пространстве. К такому выводу, как сообщает научное издание Physical Review D, пришел физик из РУДН Роман Конопля.

Кротовые норы — весьма популярная тема в научной литературе. Это что-то вроде туннеля в пространстве (и во времени), который может объединять отдаленные друг от друга области Вселенной. И даже более того — червоточины, как предполагается, должны позволять путешествовать между разными вселенными.

"Эти экзотические объекты основаны на уравнениях Эйнштейна, однако никому до сих пор не удалось обнаружить их хотя бы косвенно, и, соответственно, мы можем лишь строить разные предположения на этот счет", — говорит Конопля, который совместно с бразильскими физиками доказал, что кротовые норы вряд ли являются проходимыми.

"Для того, чтобы путешествовать через кротовые норы, эти объекты не должны коллапсировать из-за гравитационного воздействия. То есть, на узком участке червоточины должна присутствовать чрезвычайно мощная отталкивающая сила, обеспечиваемая, например, высокой концентрацией темной энергии или вакуумными флуктуациями квантовых полей", — добавляет Конопля.

Ученый говорит, что обе гипотетические силы являются слишком экзотическими, чтобы существовать в реальности, то есть, в обозримом будущем червоточины так и останутся делом писателей-фантастов, а не физиков.