У восточного побережья США обнаружен огромный коралловый риф

Морские биологи из Соединенных Штатов Америки нашли коралловый риф, спрятанный у побережья штата Южная Каролина. Обнаружение этой масштабной подводной экосистемы стало для ученых настоящей неожиданностью.
"Мы были примерно в ста шестидесяти милях от Южной Каролины, когда при помощи подводного аппарата "Элвин" были обнаружен целый "лес", состоящий из холодноводных кораллов. Первые погружения не позволили оценить масштаб рифа в полной мере, но совсем скоро стало понятно, что это целая экосистема, охватывающая восемьдесят пять миль морского дна на глубине в две тысячи футов. Это поистине потрясающе", — рассказывает один из членов экипажа исследовательского судна Okeanos, принадлежащего Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США.
Коралловые рифы, как отмечают ученые, переживают не лучшие времена — стремительные климатические изменения, провоцируемые глобальным потеплением, создает серьезные угрозы для коралловых полипов. Кораллы "обесцвечиваются" и умирают, рифы пустеют, целые экосистемы разрушаются и перестают существовать.
Последствия этих процессов еще только предстоит изучить, однако уже и сейчас ясно, что без кораллов облик океана изменится самым радикальным образом, и не в лучшую сторону.
"Именно поэтому обнаружение нового рифа является невероятно важным. Мы должны как следует изучить этот подводный мир", — говорят биологи.
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