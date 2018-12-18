Что такое Z-машина, которую построят китайцы

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Инженеры и ученые из Китайской Народной Республики начали строить установку для моделирования эффектов, возникающих при термоядерном взрыве. По данным издания South China Morning Post, речь идет об исследовательской установке, аналогичной существующей в США Z-машине.

Китайский агрегат будет применяться в исследованиях в сфере высоких энергий, а также в проектах по изучению ядерных процессов — в последних, как уточняется, очень заинтересованы военные КНР. Предполагается, что китайская Z-машина заработает в течение ближайших лет.

Говоря о Z-машине, мы подразумеваем американскую исследовательскую установку Z Pulsed Power Facility, расположенную в Нью-Мексико. Уникальное научное оборудование используется для исследований, связанных с экстремальными температурами и давлениями. Данные, которые ученые получают благодаря установке, находят применение в самых разнообразных областях — это, в частности, изучение ядерных процессов, которыми сопровождается применение ЯО.

Китайский аналог американской машины создают сотрудники Академии инженерной физики КНР. Установка строится на территории провинции Сычуань, в Мяньяне — известно, что здесь находится одно из учреждений по разработке ядерного оружия.

Ученые из Поднебесной говорят, что большой Z-машине предшествовал уменьшенный модельный прототип, при помощи которого было успешно проведено множество экспериментов.