Физики показали неуязвимую оптическую наноструктуру

Физики из разных стран мира, объединившиеся в рамках проекта по созданию наноструктуры с топологически защищенными краевыми состояниями, продемонстрировали результаты своей работы. Уникальная наноструктура, как сообщает издание Nature Nanotechnology, позволила усилить нелинейно-оптические эффекты.
Разработка, как отмечают ее авторы (среди них есть и ученый из России — Александр Шорохов из МГУ), позволяет создавать инновационные устройства на основе новейших технологий фотоники и интегральной оптики.
"Топологическая фотоника — это довольно молодая область научных знаний, появившаяся благодаря расширению концепций из физики конденсированного состояния вещества на оптические системы. За последние годы, кроме топологически защищенных волноводов, было создано множество интересных вещей — например, необратимая лазерная генерация для интегральных топологических резонаторов, а также топологически защищенные системы для квантовой оптики", — рассказывает Шорохов.
Что вообще такое топологическая защищенность, постоянно упоминаемая физиком? Эта концепция позволяет избавиться от паразитного рассеивания, которое возникает в оптических интегральных чипах из-за микроскопических дефектов в их структуре.
Для того, чтобы получить полностью топологически защищенную систему, нужно преодолеть т.н. принцип обратимости. Теперь, когда физики представили новую наноструктуру, предназначенную для этого, соответствующие разработки пойдут быстрее.
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