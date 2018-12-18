Вторник 18 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Физики показали неуязвимую оптическую наноструктуру

Физики показали неуязвимую оптическую наноструктуру

Вторник, 18 Декабря 2018 12:54
Физики показали неуязвимую оптическую наноструктуру Фото из открытых источников

Физики из разных стран мира, объединившиеся в рамках проекта по созданию наноструктуры с топологически защищенными краевыми состояниями, продемонстрировали результаты своей работы. Уникальная наноструктура, как сообщает издание Nature Nanotechnology, позволила усилить нелинейно-оптические эффекты.

 

Разработка, как отмечают ее авторы (среди них есть и ученый из России — Александр Шорохов из МГУ), позволяет создавать инновационные устройства на основе новейших технологий фотоники и интегральной оптики.

 

"Топологическая фотоника — это довольно молодая область научных знаний, появившаяся благодаря расширению концепций из физики конденсированного состояния вещества на оптические системы. За последние годы, кроме топологически защищенных волноводов, было создано множество интересных вещей — например, необратимая лазерная генерация для интегральных топологических резонаторов, а также топологически защищенные системы для квантовой оптики", — рассказывает Шорохов.

 

Что вообще такое топологическая защищенность, постоянно упоминаемая физиком? Эта концепция позволяет избавиться от паразитного рассеивания, которое возникает в оптических интегральных чипах из-за микроскопических дефектов в их структуре.

 

Для того, чтобы получить полностью топологически защищенную систему, нужно преодолеть т.н. принцип обратимости. Теперь, когда физики представили новую наноструктуру, предназначенную для этого, соответствующие разработки пойдут быстрее.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Физика
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал итоги голосования в Генассамблее (ГА) ООН по резолюции о милитаризации Крыма и Севастополя. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Сегодня сделан еще…
Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты Ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний ожидают роста цен на товары из-за изменения условий приобретения корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Соответствующее письмо они направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, пишет …
США признали, что бессильны перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая США признали, что бессильны перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая США не обладают возможностями для противодействия гиперзвуковому оружию, которое разрабатывают Россия и Китай. Об этом говорится в докладе Счётной палаты Соединённых Штатов, сообщает Fox News. — Китай и Россия разрабатывают…
Читайте также
Подледное озеро в Антарктиде исследуют при помощи подводного робота Подледное озеро в Антарктиде исследуют при помощи подводного робота Изучение антарктического подледного озера Мерсер при помощи подводного дрона позволит ученым из США установить, есть ли в изолированном от внешнего мира водоеме жизнь. Об уникальном проекте Subglacial Antarctic Lakes Scientific…
Ученые назвали неожиданную опасность уборки комнатной пыли Ученые назвали неожиданную опасность уборки комнатной пыли Химические вещества, присутствующие в составе распространенных чистящих средств для домашней уборки, вызывают резистентность к антибиотикам у микробов, обитающих в пыли. Такое открытие, как сообщает портал Phys.org, сделали сотрудники Северо-Западного университета…
Учеными-генетиками выявлен новый фактор, влияющий на пол будущего ребенка Учеными-генетиками выявлен новый фактор, влияющий на пол будущего ребенка Исследователи из Австралии сделали важное открытие. Оказывается, в теле человека существует специальный ген, который может влиять на пол ребенка. Чрезмерное количество или, наоборот, недостача этого гена может кардинально изменить развитие…
Тема дня
Хитрость и тактика: что ждет Израиль от России? Хитрость и тактика: что ждет Израиль от России?

Отношения между Израилем и Россией после трагедии с ИЛ-20 остаются в подвешенном состоянии. Представ...

Фото
Окунитесь в красоту большого барьерного рифа Окунитесь в красоту большого барьерного рифа

Большой Барьерный Риф — пожалуй одна из самых известных природных достопримечательностей Австралии. ...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Золото вместо доллара заставляет нервничать США Золото вместо доллара заставляет нервничать США
Великодушный ответ России на украинский запрос Великодушный ответ России на украинский запрос
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.