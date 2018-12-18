Физики показали неуязвимую оптическую наноструктуру

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Физики из разных стран мира, объединившиеся в рамках проекта по созданию наноструктуры с топологически защищенными краевыми состояниями, продемонстрировали результаты своей работы. Уникальная наноструктура, как сообщает издание Nature Nanotechnology, позволила усилить нелинейно-оптические эффекты.

Разработка, как отмечают ее авторы (среди них есть и ученый из России — Александр Шорохов из МГУ), позволяет создавать инновационные устройства на основе новейших технологий фотоники и интегральной оптики.

"Топологическая фотоника — это довольно молодая область научных знаний, появившаяся благодаря расширению концепций из физики конденсированного состояния вещества на оптические системы. За последние годы, кроме топологически защищенных волноводов, было создано множество интересных вещей — например, необратимая лазерная генерация для интегральных топологических резонаторов, а также топологически защищенные системы для квантовой оптики", — рассказывает Шорохов.

Что вообще такое топологическая защищенность, постоянно упоминаемая физиком? Эта концепция позволяет избавиться от паразитного рассеивания, которое возникает в оптических интегральных чипах из-за микроскопических дефектов в их структуре.

Для того, чтобы получить полностью топологически защищенную систему, нужно преодолеть т.н. принцип обратимости. Теперь, когда физики представили новую наноструктуру, предназначенную для этого, соответствующие разработки пойдут быстрее.