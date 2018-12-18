Эксперты назвали длительность занятий любовью у занятых родителей

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По итогам масштабного опроса, который среди супружеских пар провели британские ученые, выяснилось, что средняя продолжительность полового акта у занятых родителей составляет немногим более двух минут.

О результатах интересного социологического исследования пишет информационный ресурс "Актуальные новости". По его данным, пытаясь сохранить страсть, стремительно угасающую после появления детей, британские родители прибегают к быстрым интимным контактам. Средняя продолжительность полового акта, согласно опросу, составляет всего две минуты и пятнадцать секунд.

И это, как особенно подчеркивают ученые, еще не предел. Некоторые пары признались, что постельные утехи обычно занимают у них не более одной минуты.

"Молодым родителям, как правило, не хватает времени на интимную жизнь, но они, при этом, демонстрируют удивительный оптимизм, то есть, супруги, например, уверены, что их половая жизнь лучше, чем когда-либо прежде", — рассказывают авторы исследования.

В рамках опроса были определены и самые популярные среди британских молодых родителей места для близости. Сорок два процента респондентов признались, что занимаются любовью непосредственно в игровой комнате, когда ребенок наконец засыпает. Четверть опрошенных предпочитает душ или спальню. А самой популярной позой, согласно опросу, является "миссионерская", традиционно побеждающая в подобных опросах.