Археологи выяснили, как могли построить Стоунхендж

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Британские археологи предложили очередное объяснение старой загадки, заключающейся в конкретном способе строительства Стоунхенджа. Древний мегалитический комплекс, как пишет издание Daily Mail, мог быть построен при помощи... коров.

Да, именно эти парнокопытные использовались древними жителями Туманного Альбиона для транспортировки огромных каменных блоков, из которых сложен Стоунхендж.

"Мы до сих пор плохо понимаем, как именно в Уилтшир попали те внушительные каменные блоки, из которых сложен знаменитый мегалитический объект. Но теперь, когда у нас появилась новая версия, тайна, кажется, раскрылась", — рассказывают сотрудники Университетского колледжа Лондона.

Теория о коровах, которых использовали строители Стоунхенджа для тяжелой работы, появилась, само-собой, не на пустом месте — все началось с того, что исследователи обнаружили останки крупного рогатого скота, сохранившиеся до наших дней со времен неолита. Повреждения, обнаруженные учеными на копытах древних коров, свидетельствуют о том, что животных заставляли таскать тяжести на большие дистанции.

"Это открытие позволяет нам оценить масштабы эксплуатации животных в доисторические времена. Коровы, как мы осознали только теперь, использовались не только для сельского хозяйства, но и для тяжелых работ, выполняемых, например, для строительства чего-то", — говорит Джейн Гаастра, ведущий автор исследования.