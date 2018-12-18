Названо место, где настоящий Моисей получил 10 заповедей Божьих

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Гора Синай, на которой, согласно Библии, пророк Моисей общался с Богом, расположена не в Египте, как принято считать. Исследователь Чарльз Уиттакер говорит, что речь идет о горе Джабаль-эль-Лауз, что на территории Саудовской Аравии.

И это не какое-нибудь очередное голословное утверждение — подтверждая свои слова, Уиттакер написал почти трехсотстраничную диссертацию для Баптистского университета Луизианы. В работе приводятся многочисленные доказательства интересной теории.

"Речь идет о горе, высота которой составляет две тысячи четыреста метров. Она расположена на северо-западе СА, в провинции Тубук, в районе границы с Иорданией", — отмечает исследователь.

Лучшего кандидата на роль упоминаемой в Библии горы Синай, чем Джабаль-эль-Лауз, просто не существует — уверен ученый, по словам которого, о том, что Синай — это на самом деле Джабаль-эль-Лауз, говорит буквально все — особенности рельефа местности, наскальные рисунки, надписи, и так далее.

"Все указывает на то, что место, которое историки ищут на протяжении огромного количества времени — это гора Джабаль-эль-Лауз. Самое прямое доказательство — следы каменного алтаря, обнаруженные у подножья саудовской горы. Этот алтарь был сделан для идола Золотой коровы", — добавляет Уиттакер.

Власти Саудовской Аравии, тем не менее, опровергают версию Уиттакера. Однако исследователя поддерживают ученые из Базового института библейских исследователей.