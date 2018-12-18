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Холм на острове Ява оказался древнейшим культовым сооружением

Вторник, 18 Декабря 2018 08:32
Холм на острове Ява оказался древнейшим культовым сооружением Фото из открытых источников

Холм, обнаруженный учеными в глубине тропических лесов острова Ява, оказался чрезвычайно древним культовым сооружением. Согласно докладу, представленному на съезде Американского геологического союза, речь идет о загадочной пирамиде.

 

"Никто не думал, что этот холм может быть чем-то кроме следа от какой-то старой постройки. Но оказалось, что в холме таится структура, которая уходит далеко вниз и состоит из нескольких слоев", — говорит Анданг Бахтиар, эксперт в области геологии из компании Maurel & Prom.

 

Бахтиар, а также другие геологи из нефтяной компании, изучали склоны горы Паданг, расположенной в западной части Явы. Два столетия назад здесь был найден "курган" под названием Гунунг Паданг — структура из множества каменных блоков, представляющая собой храм эпохи каменного века. Предполагалось, что под храмом скрываются более древние сооружения.

 

"Оказалось, что все окрестности горы Паданг — это единая структура искусственного происхождения, покрытая грунтом и растительностью. Высота пирамиды, построенной в жерле потухшего вулкана — около тридцати метров. Объект, при этом, состоит из нескольких слоев, датируемых разным временем", — отмечает Бахтиар.

 

Объект удалось обнаружить благодаря радарному исследованию, которое показало, что в глубинах пирамиды таятся скрытые помещения и таинственные сооружения. Все это, по словам ученых, еще предстоит изучить.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости пирамида
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