Найденные в Китае сталагмиты позволят точнее датировать историю

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Обнаруженная в Китае пещера со сталагмитами позволила ученым произвести "калибровку" метода радиоуглеродного датирования, повсеместно применяемого в археологии. Находке посвящен специальный материал, появившийся в издании Science.

Радиоуглеродное датирование подразумевает постоянное присутствие углерода-14 в земной атмосфере — этот радиоактивный изотоп углерода попадает в живые организмы в результате фотосинтеза и поддерживается в относительно постоянной невысокой концентрации в течении жизни, а после смерти, когда обмен веществом между организмом и атмосферой прекращается, количество углерода-14 медленно уменьшается.

Соответственно, зная примерный уровень углерода-14, характерный для живых организмов, ученые анализируют уровень изотопа в найденных останках, и высчитывают, сколько им тысяч лет.

Предел возможностей метода — пятьдесят четыре тысячи лет, однако кроме этого ограничения, у него есть и другие недостатки.

"Мы недостаточно хорошо знаем, сколько углерода-14 было в атмосфере планеты в прошлом. Соответственно, точность радиоуглеродного датирования может быть далекой от идеальной. Но сейчас, когда в Китае была обнаружена уникальная пещера Хулудун, в которой были найдены сталагмиты с чрезвычайно низким уровнем загрязнения, точность метода может быть улучшена", — говорит сотрудник Университета Цзяотун, Хай Чэн.