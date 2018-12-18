Ярлыки, которые нельзя применять в отношении себя и других

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Многие из нас имеют вредные привычки в том, как мы относимся к себе и другим. Дорога в ад вымощена слишком упрощенными ярлыками, утверждает психолог из Neighborhood Psаychiatric Associates of Manhattan. В своей статье он рассуждает о том, какие ярлыки нельзя применять в отношении себя и других.

Контрпродуктивные привычки проявляются во многих отношениях бессознательно и формируют наш выбор. Из-за этого мы порой чувствуем себя плохо и попадаем в неприятные ситуации, не понимая причины.

В таких случаях трудно увидеть возможности для позитивных изменений. Способом, помогающим влиять на ситуацию, является анализ слов, которые мы используем в отношении себя и других. Это ключ к разгадке, который дает большие возможности, чем кажется.

Эти слова просты в использовании, приходят на ум в один миг, и часто это то, что мы слышали в детстве. Это слова, которые предлагают быстрые решения для сложных задач. Они сопровождаются моральным осуждением, ненавистью, неприятием. Такая маркировка не приносит ничего хорошего. Вот лишь некоторые из ярлыков.

Глупец. В любом случае, это никогда не об интеллекте. Это больше об импульсивности, невнимательности, неопытности, неспособности быть снисходительным к себе и другим, когда что-то идет не так. Но дело в том, что агрессия и презрение, направленные на себя или других, не являются лучшим вариантом поведения. Более полезен в этом случае юмор.

Эгоист. Этот ярлык основывается на том, что самопожертвование, а не себялюбие должно превалировать в отношениях. Часто истинные эгоисты обвиняют других в эгоизме, из-за того, что те не делают чего-то, что им нужно. Вместо того чтобы размышлять, клейменение используется, чтобы обойти трудности соблюдения баланса обеспечения потребностей обоих сторон.

Лентяй. Люди используют это слово, когда кто-то должен был что-то сделать. Вместо того чтобы попытаться разобраться почему это произошло, например, из-за усталости, нехватки времени, наличия других важных дел, плохого самочувствия, люди просто выносят приговор.

Это всего лишь несколько примеров. Все ярлыки имеют несколько общих вещей, они все являются способом избежать решения проблем в отношениях с людьми и к себе. Нередко они выступают базовыми дисфункциональными паттернами в отношениях.