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Ученые: Грубость на работе может вызывать проблемы со сном

Понедельник, 17 Декабря 2018 22:04
Ученые: Грубость на работе может вызывать проблемы со сном Фото из открытых источников

В наши дни значительная часть работников сталкивается с грубым отношением со стороны трудового коллектива, либо руководителя. Этому способствуют привычка повышать своё эго за счёт страдания других, либо просто нежелание следовать правилам трудового этикета.

 

Под предводительством Шарлотты Фритц учёные из Портлендского государственного университета решили выяснить уровень и силу влияния грубости со стороны коллег на качество сна работника. Для этого было проведено три эксперимента, в ходе которых провели опрос 305 пар, в каждой из которых оба партнёра работают.

 

Опираясь на результаты, полученные в данных исследованиях, экспериментаторы подтвердили, что мысли о негативном опыте общения с коллегами и сотрудниками оказывают пагубное влияние на качество и, следовательно, продолжительность сна, а в семейных парах партнёры чаще испытывали на себе проблемы со сном из-за негативного опыта общения любого из них лишь тогда, когда они работали вместе (на одном предприятии, в одной корпорации либо в одном коллективе).

 

Необходимо уделить больше своего внимания данной проблеме ещё и потому, что бессонница оказывает негативное влияние на работоспособность и самочувствие, что может привести к нежелательным последствиям как для работника, так и для всего предприятия. Также учёными было подтверждено, что даже одна бессонная ночь может поспособствовать развитию болезни Альцгеймера.

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Дробин Кирилл Опубликовано в Наука   Теги Сон Новости
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