Ученые обнаружили странные птичьи перья в доисторическом янтаре

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Перья, обнаруженные в янтаре, которому около ста миллионов лет, не похожи на перья современных птиц — говорят ученые, изучившие уникальную находку, сделанную в Мьянме.

Речь идет о довольно длинных перьях, которые могли быть даже более длинными, чем их обладатели. В этом, впрочем, нет ничего необычного — длина хвостовых перьев многих современных пернатых тоже больше, чем длина тела.

"В перьях, которые были найдены в Мьянме, преобладает стержень (так называемый рахис), но он разительно отличается от рахиса перьев ныне существующих птиц. Рахис перьев, которыми были покрыты птицы сто миллионов лет назад, гораздо тоньше, чем рахис перьев современных птиц, плюс, он отличается по структуре. Соответственно, древним пернатым нужно было тратить значительно меньше ресурсов на выращивание перьев", — рассказывает автор научной работы, доцент Китайского университета наук о Земле, Син Лида.

Исследователи предположили, что такие перья достаточно легко отделялись от своего обладателя, плюс, они не были сколько-нибудь пестрыми.

То есть, несмотря на тот факт, что речь идет о хвостовых перьях, они вряд ли использовались для привлечения особей противоположного пола.

"Может быть, птицы использовали эти перья для защиты от хищников, а может быть — как некие визуальные сигналы для коммуникации с другими особями. Сказать наверняка, к сожалению, чрезвычайно сложно", — заключают ученые.