Активность мозга матери влияет на внимание ребенка

Наблюдения за активностью мозга маленьких детей, играющих в одиночку или с родителями, показали, что при одиночной игре в мыслительном органе ребенка фиксируются значительные колебания электрической активности, отсутствующие при игре с родителями. При этом, активность мозга детей весьма интересно коррелирует с активностью мозга задействованных в игре родителей.
Сотрудники Университета Восточного Лондона провели уникальный эксперимент с применением электроэнцефалографии, описанный на страницах издания PLoS Biology. Ученые наблюдали за играми двадцати пар, состоящих из ребенка (возрастом до одного года) и его матери, фиксируя активность мозга участников.
Опыты показали, что дети, которые играют самостоятельно, демонстрируют более высокий нейронный контроль внимания, то есть, взаимодействие ребенка с игрушкой находится на более комплексном уровне.
Играя вместе с матерью, ребенок обращает на игрушки больше внимания просто потому, что внимание на них обращает мама.
"Во время совместной игры мать внимательно следит за действиями ребенка, и этот факт заставляет ребенка быть более внимательным. То есть, несмотря на то, что при самостоятельной игре ребенок показывает более высокий внутренний контроль внимания, совместные с родителями игры очень важны для гармоничного развития малыша", — говорит ведущий автор исследования, профессор Сэм Васс.
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