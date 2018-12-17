Сибирские ученые создали новую технологию производства соды

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Сотрудники Томского государственного университета (ТГУ) и Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) создали новую технологию получения чистой соды. Технология, как сообщают сибирские ученые, была разработана для завода "Экран" — крупного новосибирского производителя стекла.

Способ производства соды в лабораторных условиях, созданный химиками ИХТЦ и ТГУ, позволит повысить показатели качества сырья, а также устранить существующую угрозу дефицита соды.

"Технология снимает угрозу дефицита сырья с российского рынка, т.к. позволяет производить соду в достаточных для промышленности объемах. Одному только новосибирскому заводу "Экран", если что, необходимо сто пятьдесят тысяч тонн соды на данный момент, поэтому проблема весьма актуальная", — заявляют ученые, отмечая, что основной производитель соды в РФ — Башкирская содовая компания — столкнулась со стремительным истощением существующих месторождений.

Новая технология получения соды, по словам Алексея Князева, главы ИХТЦ, отличается от существующих в мире, однако ее подробности будут раскрыты только после регистрации патента.

"Мы можем в значительной степени повысить качество соды, необходимой для производства стекла. При этом, для новой технологии достаточно существующего сырья — например, ресурсов озер Танатар, которые каждый год восполняются на сто тысяч тонн", — отметил Князев.