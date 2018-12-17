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Ученые научились прогнозировать появление торнадо

Понедельник, 17 Декабря 2018 15:03
Ученые научились прогнозировать появление торнадо Фото из открытых источников

Принято считать, что торнадо формируются в небе и достигают поверхности только спустя какое-то время, однако ученые из Соединенных Штатов Америки доказали, что торнадо могут появляться и по-другому.

 

"Для формирования торнадо достаточно всего нескольких минут. При этом, запечатлеть момент появления непросто — обычно шторм плохо видно из-за домов и деревьев. Я занимаюсь "охотой на торнадо" в течение многих лет и достигла определенных успехов в этом деле", — рассказывает Яна Хаузер из Университета Огайо, выступая на ежегодном собрании Американского геофизического союза.

 

Наблюдения за формированием нескольких торнадо, произведенные командой Хаузер при помощи доплеровского радара с быстрым сканированием, позволили ученым получить достаточный для исследований объем данных.

 

"Мы наблюдали четыре торнадо, рожденные на земле, а не в небе. Особенно примечателен торнадо, который мы видели в 2013 году в Оклахоме. Наблюдение велось с выгодной позиции на вершине холма — в тот раз нам удалось собрать просто уникальные сведения о торнадогенезе. Этот шторм начался всего в десятке метров над поверхностью — на высоте, которая обычно не просматривается радарами", — говорит Хаузер.

 

Новые данные о формировании торнадо позволяют метеорологам предсказывать появление этих разрушительных штормов с более высокой точностью — то есть, исследования, подобные работе Хаузер, могут спасти огромное число жизней и снизить экономический ущерб, провоцируемый стихийными бедствиями.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости торнадо
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