Найдены гены, позволяющие растениям дышать под водой

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Из курса средней школы всем нам известно, что растения нуждаются в кислороде, а оказавшись затопленными водой, испытывают нехватку воздуха, жизненно необходимого для их существования. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются жители районов с большим количеством осадком, из-за чего их урожай может быть частично затоплен и как следствие – непригоден. Однако, как нам известно, некоторые растения могут легко переносить даже довольно длительное отсутствие поступления кислорода. Команда профессора Сильвии Линдберг из Стокгольмского университета смогла обнаружить гены, которые помогают растениям переносить подобные невзгоды.

Вначале исследователи предположили, что в реакции растений на кислородное голодание принимают участие те же сигнальные пути, что и при засухе или голоде. Один из главных участников в данном процессе – ген фосфолипазы D регулирующая фосфатидные кислоты. Данные эксперименты проводились на растениях резуховидки Таля и некоторых мутантных видах, обделенных этим геном.

В ходе исследования было выяснено, что вышеперечисленный ген способствовал пожелтению и умерщвлению листьев даже при небольшой гипоксии. К тому же, экспериментаторами было замечено, что ответом на кислородное голодание мутантных растений было накопление меньшего количества кальция, указывающего на участие данных ионов в защите от гипоксии и других видов раздражений.

В данный момент учёные намерены проверить, как сделать растения ещё более устойчивыми к гипоксии и иным видам стресса, ведь выведение сельскохозяйственных сортов, довольно хорошо устойчивых к данной проблеме, сможет защитить производителей от больших убытков и принести им немало прибыли.