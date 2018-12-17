Учёные нашли способ построить машину времени

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Машина времени. Заманчивый фантастический инструмент, обладать которым желает большинство людей. Данной идее посвящено целое произведение известного писателя Р. Брэдбери. Лучшие умы планеты уже давно посвящают свою деятельность на нахождение способа построения данного механизма. И вот настал тот день, они наконец-то его нашли.

Учёными Массачусетского университета было проведено множество исследований, в ходе которых были найдены предположительные условия, при которых возможны путешествия в прошлое.

Не сильно вдаваясь в сложности исследований можно сообщить, что для этого используются временные петли, создаваемые с помощью расположенных параллельно двух сверхдлинных стрежней, в центре которых будет находиться сингулярность.

Согласно самым современным исследованиям, сингулярность находиться лишь в центре черных дыр, закрытая горизонтом событий. В таком случае между перечисленными выше стрежнями возникнет замкнутая времениподобная кривая, которая и поспособствует возможным перемещениям в прошлое.

Благодаря этим открытиям фантазия может стать реальностью.