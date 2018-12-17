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Великая пирамида Хеопса строилась изнутри, уверены ученые

Понедельник, 17 Декабря 2018 11:15
Великая пирамида Хеопса строилась изнутри, уверены ученые Фото из открытых источников

Великая пирамида Хеопса исследована, как кажется, вдоль и поперек, однако ученые до сих пор не знают, как жителям Древнего Египта удалось построить это исполинское сооружение, не обладая современными инженерными технологиями. О новом исследовании, посвященном этому вопросу, пишет информационный ресурс "Актуальные новости".

 

Пирамида Хеопса, как предположили зарубежные эксперты, могла строиться изнутри — то есть, для доставки массивных каменных блоков к верхушке сооружения использовался внутренний штопорообразный туннель.

 

"Для того, чтобы представить себе масштаб строительства, результатом которого стала пирамида, достаточно взглянуть на цифры — Великая пирамида Гизы построена из трех миллионов каменных блоков, каждый из которых весит примерно две с половиной тонны. Как египтянам удалось построить столь внушительный объект — большая тайна. Но мы, кажется, сумели приоткрыть ее", — заявляет Жан-Пьер Гуден, археолог, который предположил, что пирамиду Хеопса строили при помощи внутреннего "штопора".

 

Гуден уверен, что первые сорок метров пирамиды строились при помощи внешней рампы (теория о внешней огромной рампе — это, если что, довольно распространенная версия строительства пирамиды), а затем строители перешли на внутреннюю рампу, которая имел вид штопора. Эта вспомогательная структура позволила древним инженерам завершить огромную пирамиду, высота которой составляет невероятные сто тридцать семь метров.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Пирамида Хеопса
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