Ученые: В Эквадоре воскресла рогатая лягушка

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Лягушку, которая считалась полностью исчезнувшей с лица Земли, обнаружили биологи на просторах эквадорского леса. По данным информационного портала "НьюИнформ", речь идет о рогатой сумчатой квакше — в последний раз представителя этого вида видели в 2015 году.

Рогатая сумчатая квакша (Gastrotheca cornuta) — лягушка из семейства Hemiphractidae, объединяющего сто двенадцать видов. Общие признаки семейства — треугольная голова, а также очень необычный способ вынашивания потомства. Самки Gastrotheca cornuta носят яйца с детенышами в особом выводковом мешке, который закреплен на спине земноводного. Из мешка появляются уже сформировавшиеся маленькие лягушки, которые минуют стадию головастиков.

До недавнего времени считалось, что рогатые сумчатые квакши вымерли более десяти лет назад — с 2015 по 2018 год лягушку никто не видел.

Но недавно "вымершее" земноводное было замечено на территории экологического заповедника Котакачи-Каяпас, расположенного в районе Чоко, что на западе Эквадора.

Ученые, как уточняется, обнаружили четырех особей, среди которых была беременная самка. Этот факт, как надеются биологи, позволяет предположить, что вид смог адаптироваться к стремительно меняющемуся климату, и, соответственно, вымирание уже не грозит рогатым сумчатым квакшам в краткосрочной перспективе. Или грозит, но в несколько меньшей степени, чем раньше.