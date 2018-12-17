Исследование: Головоломки не спасают от слабоумия

С детства родители и близкие внушают детям, что благодаря тренировкам с помощью разнообразных головоломок, а точнее – их решения, они могут защитить свой разум от появления слабоумия в старости. Учёные решили выяснить – так ли это на самом деле? Для этого было проведено несколько исследований.
К участию в первом исследовании было привлечено к участию 498 жителей Шотландии, родившихся в 1936 году. То есть всем участникам уже исполнилось 64 года, т.е. они достигли возраста, в котором проявляются первые признаки слабоумия.
Чуть ранее было проведено аналогичное исследование, к участию в котором были привлечены родившиеся в 1947 году. Благодаря этому у учёных были результаты двух схожих исследований, с разницей лишь в возрасте участников.
Было доказано, что люди, которые всё время держали свой разум в тонусе, с течением времени становились более умными.
Также было заметно, что снижение у них мыслительных способностей происходило наравне с остальными людьми. Следовательно учёные вынесли вердикт, что головоломки не позволят избежать развития слабоумия в преклонном возрасте.
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