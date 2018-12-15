Археологи раскрыли тайну тюрьмы Дракулы

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Знаменитый румынский граф Дракула, с именем которого связано немало легенд, до сих пор не оставляет умы исследователей. А потому ученые стараются узнать о жизни самого главного вампира как можно больше. Для этого археологи решили изучить тюрьму, в которой был заточен Влад Цепеш.

Как известно, прототип легендарного графа Дракулы румынский землевладелец Влад Цепеш в свое время содержался под стражей в замке Корвинов в Трансильвании. А потому это место имеет немалый спрос у различных исследователей. Для того, чтобы выяснить как можно больше о жизни героя многих современных фильмов ужасов, ученые решили провести полное сканирование этого замка.

И выяснилось, что за свою многовековую историю тюрьма Дракулы несколько раз подвергалась различным перестройкам. Основние замка было выстроено еще в далеком XIV веке. После этого, ранее боевая крепость была переделана в резиденцию. Это случилось уже в XV столетии.

Однако на этом изменения темницы Дракулы не прекратились. Спустя несколько сотен лет, в 1854 году, замок Корвинов стал жертвой пожара, который уничтожил многие деревянные архитектурные элементы. Это заставило владельцев замка вновь заняться его перестройкой, которая длилась с 1868 по 1874 год.