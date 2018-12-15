Ученые открыли нейроны, которые отвечают за «длительную боль»

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Группа исследователей задалась целью исследовать такую неотъемлемое для каждого человека чувство, как боль. И, как выяснилось, даже в столь понятном для всех ощущении существует еще масса неизведанного. Проведя ряд экспериментов, ученые выяснили, что за боль отвечают сразу несколько групп нейронов.

К такому выводу пришли исследователи Гарвардского и Йельского университетов, а также их коллеги из Института Солка. Как было известно ранее, все живые существа (в их числе и человек) одинаково испытывают болевые ощущения. Сначала их организм старается всячески прекратить контакт с тем, что эту боль доставляет. А уже после тело старается минимизировать болевое ощущение.

Выяснилось, что за эти процессы отвечают различные нейроны. Для того, чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи провели эксперимент. У подопытных крыс отключили нейрон под названием ТАС1, который отвечает за восприятие боли. И когда ощущение боли появлялось грызуны немедленно убирали лапку. Однако, если болевой эффект был продолжителен, то подопытные его уже не замечали.

Подобное свойство исследователи надеются обратить на благо человека. В будущем, на основе полученных знаний могут производиться новые обезболивающие. Однако для этого придется еще проделать немало работы.