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Учеными-генетиками выявлен новый фактор, влияющий на пол будущего ребенка

Суббота, 15 Декабря 2018 10:45
Учеными-генетиками выявлен новый фактор, влияющий на пол будущего ребенка Фото из открытых источников

Исследователи из Австралии сделали важное открытие. Оказывается, в теле человека существует специальный ген, который может влиять на пол ребенка. Чрезмерное количество или, наоборот, недостача этого гена может кардинально изменить развитие половых органов у детей.

 

Это открытие произвели научные работники Детского института в Мельбурне, о чем поведали изданию Nation Communications. Как было известно уже давно, пол ребенка формируется за счет определенных хромосом при зачатии. XX-хромосомы способствуют рождению девочки, а XY – мальчика.

 

Но, как выяснилось, дело обстоит далеко не так просто. Y-хромосома содержит в себе некий критический ген, названный SRY. А он, в свою очередь, влияет на другой - SOX9, высокий уровень которого приводит к развитию яичек. Низкий же его уровень, наоборот, способствует созданию яичников.

 

При этом, он играет важную роль в приобретении пола ребенка. К примеру, были выявлены пациенты, обладающие XX-хромосомами, однако уровень SOX9-генов был достаточно высок. Благодаря этому, зародыши, имевшие все шансы получить женские половые органы, стали мужчинами. Такой же эффект наблюдался при отсутствии достаточного количества SOX9.

 

Теперь исследователи собираются вплотную заняться изучением новых неизведанных границ человеческого организма. И, как они сами утверждают, объем работы им предстоит немалый.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Наука   Теги Новости исследования
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