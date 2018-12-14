Астрономы: 15 декабря с Землей сблизится небольшая комета

Фото из открытых источников

В субботу, пятнадцатого декабря, с Землей в очередной раз сблизится комета Виртанена — частый гость внутренних областей Солнечной системы. Космический объект, по словам астрономов, разминется с нашей планетой на рекордно малой дистанции.

По данным тематического издания In the Sky, комету 46P/Wirtanen можно будет увидеть при помощи обыкновенного бинокля, но для этого нужно точно знать, куда смотреть. Плюс, необходимо примерно представлять себе, как выглядит комета Виртанена, которая не будет соответствовать стереотипному представлению о небесных телах своего типа, то есть, пышного хвоста от нее ожидать не следует.

"46P/Wirtanen похожа на что-то вроде размытой кляксы, так что если вы случайно посмотрите на нее, то вряд ли поймете, что видите комету", — говорит астроном из Гарвардского университета Мэттью Хольман.

Комета Виртанена была открыта в 1948 году американским ученым Карлом Виртаненом, который изучал какие-то мало кому интересные тусклые звезды и случайно открыл комету, особенно не обрадовавшись этому факту — ну открыл и открыл, мало ли, с кем не бывает.

Объект сближается с Землей каждые 5.4 года, поэтому является неплохим "тренажером" для астрономов-любителей, которые получают возможность понаблюдать настоящую комету (пусть и не очень интересную на вид) при помощи доступного оборудования.

Максимальное сближение кометы с Землей произойдет в субботу в 22:47 по Москве — чтобы увидеть 46P/Wirtanen, нужно будет смотреть в сторону созвездия Тельца.