Ученые научили дрон менять форму для преодоления узких проходов

Квадрокоптер, способный менять форму для преодоления узких проходов, а также захватывать предметы, создали инженеры из Швейцарии. Технологии, в которой задействован целый ряд инновационных решений, посвящен материал, появившийся на сайте Цюрихского университета, а также в специализированном издании IEEE Robotics and Automation Letters.
Большая часть существующих квадрокоптеров, способных нести сколько-нибудь полезную нагрузку (например — камеру и емкую батарею) — это аппараты с широко разнесенными по сторонам двигателями.
Благодаря этой особенности достигается хорошая устойчивость, но это, в то же время, и недостаток — большие дроны неудобно транспортировать (эта проблема, впрочем, частично решена складными конструкциями), плюс, они не могут преодолевать узкие проемы (а вот это уже реальная проблема, особенно если речь идет об использовании в зданиях).
Сотрудники Цюрихского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха решили создать дрон с изменяемой при полете конструкцией — аппарат может пролетать сквозь узкие проемы, складывая свои "плечи" разным образом. Оценить разработку швейцарских ученых можно на видео ниже.
Основная сложность состояла в разработке алгоритма, который рассчитывает центр масс и тензор инерции беспилотника при изменении его геометрии, но ученые не только справились с этой задачей, но оборудовали дрон системой, позволяющей захватывать предметы.
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