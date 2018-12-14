Ученые из МГУ создали "джедайский меч" для анализа химических веществ

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"Джедайский меч", созданный химиками из Московского государственного университета имени Ломоносова из дешевых лазерных указок, позволяет производить комплексный анализ химических растворов. Статья, посвященная интересному изобретению российских ученых, появилась на страницах издания Talanta.

Прибор называют "джедайским мечом" за его внешнее сходство с лазерными саблями, без размахивания которыми не обходится ни одна из частей популярной кинематографической саги "Звездные войны".

"Анализатор фиксирует ослабление лазерного луча в процессе его прохождения через анализируемый раствор. Чем сильнее концентрация вещества, на которое настроена рабочая длина волны излучения лазера, тем в большей степени ослабляется луч. Прибор позволяет измерять концентрации в растворах люминофоров и хромофоров, а также, что уже сложнее, в суспензиях, которые в отличие от люминофоров с хромофорами, не поглощают, а рассеивают излучение", — рассказывают авторы разработки.

Лазерный анализатор может применяться для изучения самых разнообразных жидкофазных веществ — в рамках тестов ученые вполне успешно измеряли концентрацию веществ в некоторых лекарственных препаратах.

Точность анализатора значительно уступает специализированным приборам, но последние стоят несоизмеримо дороже, чем набор лазерных указок, из которого сделан прибор.