Паразитические черви оказались главными виновниками распространения ВИЧ в Африке

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Опасная динамика распространения вируса иммунодефицита человека в странах юга Африки связана с зараженностью местного населения паразитическими червями-шистосомами. Эти паразиты, как сообщает издание PLoS Neglected Tropical Diseases, резко увеличивают вероятность передачи ВИЧ половым путем.

Среди обывателей считается, что ВИЧ — чрезвычайно заразный вирус, однако на самом деле это не так. Вероятность результативного укоренения вируса в организме довольно невелика, то есть, иммунная система здорового человека достаточно хорошо справляется с этой угрозой.

Но если речь идет об организме, который ослаблен какими-то заболеваниями или, как в исследовании ученых из университета Эмори в Атланте (Соединенные Штаты Америки) — паразитами, то картина несколько меняется.

Американские ученые выяснили, что ВИЧ заметно чаще фиксируется у людей, которые заражены опасными паразитами.

"Шистосомы — распространенные паразиты, избавиться от которых относительно просто — существуют весьма эффективные противогельминтные средства, при помощи которых паразитов можно вывести быстро и легко. Но в Африке, где проблема паразитов давно вышла из-под контроля, нужны особые усилия со стороны правительств, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Теперь, когда стало известно, что решением проблемы паразитов можно, что называется, убить двух зайцев, власти африканских стран должны начать интересоваться этой темой более активно", — говорит Кристин Уолл, автор исследования.