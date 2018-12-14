Ученые узнали, как люди научились ходить

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Ученые из Великобритании сделали важное открытие, касающееся эволюции человека. Предки современных людей, как установили сотрудники Университета Ливерпуля, научились ходить на двух ногах еще в те времена, когда жили на деревьях.

В материалах, которые появились на сайте Университета Ливерпуля, говорится об останках пожилой женщины, которая жила примерно 3.67 миллиона лет назад. Скелет этой женщины примечателен тем, что он был обнаружен исследователями практически в полном виде, поэтому этот предок людей даже заслужил собственное имя — ученые назвали женщину "Маленькой ногой" (Little Foot).

"Маленькую ногу" нашли около двадцати лет назад, но только недавно выяснилось, что речь идет о неизученном ранее виде австралопитеков — обладательница скелета была представителем вида Australopithecus Prometheus.

"Анализ костей указывает на то, что эта женщина умела передвигаться на двух нижних конечностях довольно неплохо. При этом, она проводила большую часть своего времени на деревьях, а основу ее рациона, соответственно, составляла пища растительного происхождения. Этот скелет невероятно важен для изучения эволюционной истории человека", — говорит профессор Робин Кромптон.

Несмотря на название, ноги "Маленькой ноги" длиннее, чем руки. Эта деталь имеет большое значение, т.к. у ардипитеков, живших четыре с половиной миллиона лет назад, ноги были короче рук, то есть, в отличие от Australopithecus Prometheus, они были ближе к обезьянам, чем к людям.