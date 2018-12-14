Определены самые опасные для Европы виды-пришельцы

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Британские экологи представили список из шестидесяти шести видов растений и животных, которые могут нанести серьезный вред биологическим системам Европейского союза, если будут завезены на его территорию.

По данным издания Global Change Biology, речь идет о видах, которых пока нет на территории ЕС, но в обозримом будущем ситуация может измениться.

"Ареалы многих представителей биосферы Земли меняются кардинальным образом в результате глобальных преобразований, которые являются итогом человеческой деятельности. Какие-то виды меняют ареал обитания относительно спокойно, а какие-то провоцируют при этом целые бедствия, угрожая как дикой природе, так и сельскому хозяйству", — рассказывает автор исследования, сотрудник Центра экологии и гидрологии Великобритании, Хелен Рой.

Авторы исследования разделили потенциально опасных для экосистем ЕС существ на несколько категорий, согласно степени их опасности. Самыми угрожающими были признаны такие ничем на первый взгляд непримечательные существа, как рыба змееголов (Channa argus), пресноводный рак (Orconectes rusticus), золотая мидия (Limnoperna fortunei), угрехвостый сом (Plotosus lineatus), морская улитка (Crepidula onyx), зеленая водоросль (Codium parvulum), лисья белка (Sciurus niger) и моллюск Mytilopsis sallei.

Перечисленные виды, как отмечают ученые, уже доказали свою инвазивность, нарушив привычные ареалы и "сломав" баланс в некоторых экосистемах.