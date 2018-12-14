Подледное озеро в Антарктиде исследуют при помощи подводного робота

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Изучение антарктического подледного озера Мерсер при помощи подводного дрона позволит ученым из США установить, есть ли в изолированном от внешнего мира водоеме жизнь. Об уникальном проекте Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access (SALSA) пишет научное издание Nature.

Антарктическая экспедиция, организованная в рамках проекта SALSA, стартовала десятого декабря. Ученые планируют пробурить километровую скважину и запустить в нее подводного робота, которому предстоит исследовать расположенное на глубине озеро.

На территории Антарктиды есть более четырех сотен подледных озер, и Мерсер станет уже четвертым, которое будет изучаться. Первое из изученных подледных озер Антарктиды, Восток, было достигнуто в 2012 году учеными из Российской Федерации. Образцы, отобранные исследователями из озера Восток, не позволили получить новые сведения о подледном микромире, но ученые не опустили руки и продолжили научную работу.

В 2013 году ученые из США пробурили скважину в озеро Уилланс, где обнаружились микроорганизмы, окисляющие метан и аммоний. Изучая бактерий, ученые предположили, что в подледных озерах лун Сатурна и Юпитера могут обитать подобные существа.

Следующий этап исследований — проект SALSA — будет осуществляться силами робота Deep SCINI ROV. Эта 60-сантиметровая машина оборудована 4K-камерой, которая позволит ученым как следует осмотреться под водой, плюс, робот оснащен целым комплексом научного оборудования.