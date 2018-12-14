Ученые назвали «цену», которую придется заплатить за бессмертие

Фото из открытых источников

Человечество в конце концов достигнет бессмертия, но для этого людям придется перестать быть людьми. Так, по данным информационного портала "Актуальные новости", считают зарубежные биохакеры.

Эксперты говорят, что существующие уже сейчас технологии биологической модификации позволяют увеличить продолжительность человеческой жизни в разы. И прогресс, при этом, не стоит на месте — практически каждый месяц происходит тот или иной технологический прорыв, который в перспективе может сделать людей бессмертными.

"Но для того, чтобы стать по-настоящему бессмертными, нам придется попрощаться с нашей привычной формой. То есть, с биологическим телом. Переход от органической к неорганической форме существования ознаменует собой принципиально новый этап развития человеческой цивилизации, но для того, чтобы приблизиться к нему, нам нужно взять эволюцию в свои руки", — говорит Джеймс Хортон, эксперт в области биохакинга.

Некоторые ученые рассматривают гипотетическое бессмертие скептически. Генетические модификации, которые, как предполагается, человечество освоит уже в ближайшие годы, безусловно, продлят срок жизни, но бесконтрольное редактирование генома приведет к серьезным проблемам в будущем — уверены скептики.

Как именно будет развиваться технологический прогресс, при этом, не может сказать никто — история показывает, что прогнозы сбываются совсем не так, как предполагали их авторы.