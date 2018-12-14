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Ученые выяснили, кто именно приручил альпака

Пятница, 14 Декабря 2018 08:21
Ученые выяснили, кто именно приручил альпака Фото из открытых источников

Исследователи из США выяснили, что южноамериканские индейцы приручили альпака около одной тысячи лет назад. Доклад об одомашнивании альпака был представлен в рамках ежегодного собрания Американского геологического союза.

 

Почему геологического? Потому что именно геологи помогли археологам разобраться, когда конкретно древним жителям Южной Америки удалось приручить местное парнокопытное семейства верблюдовых.

 

"Альпака — уникальное высокогорное парнокопытное животное, которое и сейчас довольно широко используется в Андах. Споры о том, когда именно люди приручили альпака, не утихают уже много лет, но теперь, когда у нас появились новые геологические данные, все стало на свои места", — говорит Томас Арнольд из Университета Питтсбурга, один из авторов исследования.

 

Ученые изучили геологические породы, обнаруженные в озерах, расположенных в юго-восточной части Перу. Здесь были найдены стерины — уникальные химические метки, образующиеся в процессе пищеварения.

 

"Эти химические соединения являются продуктом реакции расщепления холестерина. Их анализ позволил нам установить, что первые следы присутствия альпака в непосредственной близости от человека датируются 600 годом нашей эры. В то время в Андах доминировала цивилизация уари. Однако следы альпака, относящиеся к 600 году, довольно незначительны. В породах, которые относятся к 1000 году (примерно), произошел значительный скачок — количество органических маркеров сильно выросло", — заключают исследователи.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости
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