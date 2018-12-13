В Денисовой пещере ученые обнаружили древний «карандаш»

Обработанный кусочек красного железняка, обнаруженный российскими учеными в одной из галерей Денисовой пещеры, мог использоваться здешними обитателями в качестве карандаша. Такой вывод сделали археологи со страниц издания "Наука в Сибири".
Денисова пещера — уникальная стоянка древних людей, расположенная на территории Алтайского края. Кроме большого числа артефактов (например — оружия и инструментов), здесь были найдены кости так называемого денисовского человека — представителя предположительного подвида вымерших людей.
Раскопки в Денисовой пещере продолжаются, поэтому ученые находят здесь все новые интересные объекты. Одним из них стал кусочек гематита (красного железняка), который явно подвергался ручной обработке. Артефакт, обнаруженный в южной галерее пещеры, находился в геологическом слое, возраст которого составляет около пятидесяти тысяч лет.
"Мы не знаем, с какой целью обитатели пещеры обработали этот кусочек гематита, но если отталкиваться от того, что это красящий пигмент, то можно предположить, что это что-то вроде "карандаша", который использовался в художественных целях. Ранее похожий предмет обнаруживался в одной из стоянок на территории Центрального Алтая", — рассказывает Михаил Шуньков, глава Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.
Дальнейшие раскопки, возможно, позволят установить истинное предназначение древнего "карандаша" — надеются ученые.
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