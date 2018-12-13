Ученые собрали полный скелет вымершего сумчатого льва

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Австралийские археологи обнаружили недостающие части скелета вымершего сумчатого льва и впервые продемонстрировали полный скелет этого удивительного древнего животного. Об этом сообщает научное издание PLOS One.

По его данным, ранее неизученные кости сумчатого льва обнаружили ученые из Университета Флиндерса, а также сотрудники Южно-Австралийского музея. Кости позволили ученым узнать о повадках сумчатого льва — например, о его способе охоты.

"Сумчатые львы Thyalacoleo carnifex жили в плейстоцене — эта эпоха началась более двух с половиной миллионов лет назад и завершилась одиннадцать с половиной тысяч лет назад. Первые известные науке останки сумчатого льва были найдены в середине девятнадцатого века. Затем было найдено еще множество фрагментов скелета, но полный скелет удалось собрать только сейчас — спасибо ключице и хвосту, которые мы обнаружили не так давно", — рассказывают археологи из Австралии.

Изучив скелет вымершего существа, биологи сделали ряд интересных выводов. Оказалось, например, что сумчатые львы не могли развивать скорость, необходимую для преследования добычи, зато очень хорошо карабкались по деревьям. Соответственно, ученые предположили, что сумчатые львы нападали на своих жертв из засады.

"Thyalacoleo carnifex — совершенно удивительные существа, которые, кстати, не имели ничего общего с кошками, несмотря на свое название. Это представители отряда двурезцовых сумчатых, которых можно было перепутать со львами только очень издалека", — говорит биолог Робин Бек из Университета Солфорда.