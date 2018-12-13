Под Новый год Земле грозит метеоудар, уверены эксперты

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Всплеск геомагнитной активности, который ожидает жителей Земли в конце декабря, быстро сменится относительно спокойной космической погодой, поэтому особых поводов для беспокойства нет — заявляют сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева РАН, спрогнозировавшие метеоудар, который произойдет под Новый год.

Метеоудар, согласно данным, опубликованным на официальном сайте Лаборатории, придется на двадцать девятое декабря, однако интенсивность геомагнитного шторма будет не слишком высокой, плюс, он быстро закончится — уже в первые дни нового года магнитосфера стабилизируется.

И тем не менее, людям, чувствительным к геомагнитным колебаниям, следует иметь в виду, что за пару дней до Нового года их самочувствие может в некоторой степени ухудшиться.

"Если в магнитосфере Земли наблюдается возбуждение, то метеочувствительные люди могут фиксировать у себя неприятные ощущения, связанные с нарушениями работы центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Соответственно, магнитные бури обычно сопровождаются некоторым повышением смертности в результате, например, инфарктов", — говорит врач Виктор Сидоренко, кандидат медицинских наук.

Кроме людей, страдает и техника — возмущения в магнитосфере, провоцируемые солнечной активностью, могут сопровождаться сбоями в работе систем связи и энергосистем.