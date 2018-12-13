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«Гусиная кожа» оказалась эффективным стимулятором роста волос

Четверг, 13 Декабря 2018 11:31
«Гусиная кожа» оказалась эффективным стимулятором роста волос Фото из открытых источников

"Мурашки" на коже, изучением которых давно и основательно занимаются ученые из разных стран мира, представляют собой интереснейший феномен. По данным Американского общества клеточной биологии, "гусиная кожа" помогает росту новых волос.

 

Сотрудники Гарвардского университета выяснили, что "мурашки" стимулируют стволовые клетки, участвующие в образовании новых волосяных луковиц. В общем, чем чаще на вашей коже появляются те самые "гусиные" пупырышки, тем больше у вас новых волосяных луковиц, из которых будут расти новые волосы.

 

"Гусиной кожей принято называть специфические образования, которые появляются у основания волос млекопитающих под действием разнообразных факторов. "Мурашки" появляются непроизвольно — например, из-за холода, или в моменты особенно сильного эмоционального возбуждения. Многим знакомо явление, когда гусиная кожа появляется во время прослушивания любимой музыки", — рассказывает Я-Цзе Сюй, автор нового исследования.

 

Нервы, управляющие специальными мускулами, которые отвечают за появление пупырышек, окружены стволовыми клетками, которые могут становиться новыми волосяными луковицами.

 

"Вообще, нервы обычно защищены миелиновыми оболочками, которые представляют собой что-то вроде изоляции для проводов, но в случае с волосяными луковицами, нервы проходят рядом со стволовыми клетками в оголенном виде. Где-то тут и кроется причина удивительного биологического механизма, который заключается в появлении новых точек роста волос в результате образования мурашек", — отмечает Сюй.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Кожа
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