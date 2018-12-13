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На острове Тасмания обнаружилось самое высокое в мире лиственное дерево

Четверг, 13 Декабря 2018 10:18
На острове Тасмания обнаружилось самое высокое в мире лиственное дерево Фото из открытых источников

Эвкалипт царственный, высота которого всего на 30 сантиметров не дотягивала до 100 метров, был найден на территории австралийского острова Тасмания в 2008 году. С тех пор эвкалипт подрос на 80 сантиметров и официально стал самым высоким в мире лиственным деревом.

 

"Наш Центурион все-таки преодолел стометровую отметку, с чем мы его и поздравляем! Теперь он — самое высокое на планете лиственное дерево!", — заявил Йоав Даниэль Бар-Несс, представитель проекта Giant Tree Expeditions.

 

Центурион — это имя, которое в свое время получил эвкалипт-гигант. В Древнем Риме центурионом называли высокопоставленного военного, под началом которого была сотня солдат, так что имя у дерева, как видим, весьма символичное.

 

Тасмания — в целом хорошее место для любителей самых высоких деревьев. Здесь есть, например, самое высокое в мире цветущее растение, а также прочие растения-рекордсмены.

 

"В тасманской долине Стикса можно обнаружить еще одно дерево, высота которого стремится к сотне метров — это растение по имени Icarus Dream. Его рост — 97 метров, и как и в случае с Центурионом, это дерево может еще подрасти", — добавляет Даниэль.

 

Желающим увидеть дерево по имени Центурион собственными глазами следует отправиться в заповедник под названием Tahune Forest Reserve, который расположен в районе известной на весь мир туристической жемчужины "Воздушная тропа" (оригинальное название — Tahune Airwalk).

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Дерево
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