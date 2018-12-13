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Фейерверки в бозе-конденсате объяснили с помощью волн плотности

Четверг, 13 Декабря 2018 09:33
Фейерверки в бозе-конденсате объяснили с помощью волн плотности Фото из открытых источников

Физики из Соединенных Штатов Америки узнали, почему бозе-конденсат, на который воздействует переменное магнитное поле, рассыпается подобно фейерверку. Оказалось, что все дело в волнах плотности.

 

По данным научного издания Physical Review Letters, "эффект фейерверка", возникающий при помещении бозе-конденсата в переменное магнитное поле, обнаружили в ноябре 2017-го года сотрудники Чикагского университета. Изучая процесс, ученые провели массу теоретических расчетов, а также углубились в численное моделирование, однако так и не выяснили, почему так происходит.

 

"Атомы выбрасываются из конденсата из-за столкновений, генерируемых парами частиц, которые поглощают энергию отдельного кванта и делят ее", — заключили физики, которые не сумели построить теоретическую модель, объясняющую, в чем причина феномена фейерверков.

 

Зато ученые под руководством Хань Фу сумели. Они смоделировали бозе-конденсат при помощи уравнения Гросса — Питаевского и сосредоточились на отклонения волновой функции от постоянного фона. В итоге оказалось, что причина эффекта фейерверков заключается в волнах плотности.

 

Полученные физиками данные позволяют ученым лучше понять, как происходит взаимодействие частиц, образующих бозе-конденсаты. Предполагается, что это приведет к целой череде новых удивительных открытий, благодаря которым исследователи проникнут в самые неизведанные области науки.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Физика
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